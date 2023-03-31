Абу-Даби, 31 марта, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Центральный банк ОАЭ принял решение отозвать лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби, говорится в релизе регулятора.

Михаил Воскресенский/РИА Новости «МТС-банк»

«Центральный банк ОАЭ объявил, что принял решение аннулировать лицензию МТС-банка в Абу-Даби», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса кредитного учреждения, а также с учетом санкционных рисков.

Банку необходимо будет свернуть свою деятельность в течение шести месяцев, уточнил регулятор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США будут направлять прямые предупреждения компаниям, уклоняющимся от исполнения антироссийских санкций на фоне конфликта на Украине, ранее заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По его словам, компании в ряде стран столкнутся с ультиматумом: либо они перестают оказывать России «материальную поддержку», либо им отказывают в доступе к экономикам Европы, США и Великобритании.