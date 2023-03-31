Москва, 31 марта, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в двойных стандартах и предложила ему «вступиться» за арестованного журналиста Sputnik Марата Касема и находящегося в тюрьме основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а не только за корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Для приличия», — написала представитель МИД в своём телеграм-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала слова Борреля о том, что «ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича, ведь они должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Действуя по заданию правительства и спецслужб США, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Гершковича взяли с поличным. По словам самой Марии Захаровой, этот случай уже не первый — иностранцы часто прикрывают свою деятельность против России журналистскими визами и аккредитацией.