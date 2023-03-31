Вице-премьер Белоусов заявил о значении 2023 года для развития железных дорог

Москва, , 12:10 — REGNUM Текущий год определит то, как выполняются поручения президента России Владимира Путина по развитию железнодорожной инфраструктуры, в особенности это касается Восточного полигона. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил 31 марта в ходе выступления на коллегии Минтранса.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

Он отметил, что в 2022 году зафиксирован рекорд по освоению инвестиционных ресурсов и средств РЖД. Ожидается, что в текущем году инвестиционная программа железных дорог превзойдет прошлогодний уровень и превысит 1 трлн рублей, а это на 200 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

«В части железнодорожного транспорта текущий год — решающий для выполнения поручений президента Российской Федерации <…> по развитию инфраструктуры, в особенности это касается Восточного полигона», — подчеркнул Белоусов.

Провозная способность Восточного полигона должна увеличиться до 173 млн тонн по итогам года, добавил он.

Ранее компания «Российские железные дороги» отчиталась о строительстве более 1,2 тыс. объектов и реконструкции 5 тыс. км пути в рамках первого этапа развития Восточного полигона в 2013–2022 годах. До конца 2024 года планируется уложить около 1,3 тыс. км дополнительных главных путей, реконструировать 32 разъезда и 26 станций. Реализация второго этапа развития Восточного полигона предполагает выделение 250 млрд рублей в 2023 году. Провозная мощность на полигоне по итогам года достигнет 173 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный полигон — Транссибирская железнодорожная магистраль и Байкало-Амурская магистраль — работает на пределе пропускной способности. Президент Владимир Путин поручил провести модернизацию Восточного полигона и увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 млн тонн в год.