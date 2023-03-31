Pais: премьер Испании намерен убедить КНР включить в мирный план поддержку Зеленского

Мадрид, , 11:15 — REGNUM Премьер Испании Педро Санчес во время посещения Китая планирует убедить председателя КНР Си Цзиньпина, что в любом плане мирного урегулирования ситуации на Украине должна быть учтена поддержка Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Pais.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

30 марта премьер Испании прибыл с официальным визитом в КНР для переговоров с Си Цзиньпином. По мнению авторов статьи, Санчес уверен, что его встреча с Си Цзиньпином, которая состоится 31 марта, является прекрасной возможностью, чтобы попытаться «перетянуть лидера КНР в сторону позиции, более близкой к европейской», и прежде всего, чтобы убедить Си Цзиньпина в том, что любой мирный план, который продвигается для Украины, должен предусматривать поддержку Зеленского, иначе он будет бесполезен.

Как передавало ИА REGNUM, оценивая план Китая по урегулированию ситуации на Украине, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал его не полностью пророссийским. При этом Боррель назвал предложение Пекина недостаточным для урегулирования ситуации на украинской территории. В представленном 24 февраля 2023 года документе Пекин заявил, что считает необходимыми уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счёт других.

В Москве заявили, что любой мирный план Киева будет отвергнут, если в нём не будет учитываться воссоединение с Россией четырёх новых территорий, а также Крыма. В МИД РФ затем назвали идею Киева по проведению «мирного саммита» на площадке ООН пиар-акцией Вашингтона.