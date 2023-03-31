Ростов-на-Дону, 31 марта, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, где в заторе застряло более тысячи машин, началось в обе стороны, сообщил 31 марта начальник регионального главного управления МЧС России Сергей Филиппов.

МЧС России/ТАСС Ситуация на трассе М-4 Дон в Ростовской области после снегопада

«В заторе находятся еще более тысячи машин. В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Филиппов добавил, что ситуация в целом улучшается. Вдоль трассы организованы пункты обогрева.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-4 «Дон» в обоих направлениях из-за непогоды было временно прекращено движение автотранспорта с 907-го по 983-й км.

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Сообщалось, что в гигантской пробке под Ростовом заблокированы тысячи автомобилей. Заложниками сугробов стали и снегоуборочные машины. Люди обогреваются в машинах, но топливо на исходе.

Ранее протяженность затора на трассе М-4 «Дон» сократилась до 30 км. На месте с помощью бульдозеров шли работы по организации «карманов» на 940-м и 950-м км трассы для проезда грейдера и легковых автомобилей.