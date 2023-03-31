Киев, 31 марта, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Его слова приводит единый портал правительства Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

30 марта глава украинского ведомства провёл встречу с делегацией комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, которую возглавил председатель комитета Дельфина Пронк. В мероприятии принимали участие свыше 40 представителей стран Европы.

«Искренне благодарен вашим странам за системную поддержку и проделанную работу. Благодаря поставкам западного вооружения Вооруженные силы Украины имеют успехи на поле боя», — сказал он, напомнив о подготовке к контрнаступлению и необходимости тяжёлой техники.

Он подчеркнул, что киевский режим заинтересован в организации тренировок бойцов ВСУ на всех уровнях, а также добавил, что власти страны ожидают предстоящий Вильнюсский саммит Североатлантического альянса, который «должен засвидетельствовать, что Украины — страна, умеющая воевать против России».

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что если ВСУ действительно начнут анонсированное контрнаступление, то, вероятно, попытаются ударить сразу на нескольких направлениях, включая запорожское. Также он сказал, что для Киева сделать Бердянск и Мелитополь фокусом своего наступления «было бы слишком простым решением».