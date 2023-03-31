Кубинка, Московская область, , 10:59 — REGNUM Модернизированный дрон-разведчик найден недалеко от военного аэродрома Кубинка в Московской области. Об этом 31 марта сообщает Telegram-канал «112».

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Квадрокоптер был обнаружен в лесу около деревни Полушкино. К нему были прикреплены аккумуляторы повышенной ëмкости и мощная камера.

Сам дрон представляет собой устройство размером 40 на 40 сантиметров с четырьмя винтами и дополнительным оборудованием. Боевой нагрузки на нём не было.

Нашедший устройство местный житель передал его полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве упал самодельный беспилотник, окрашенный в цвета украинского флага. Он был без взрывчатки, внутри него находился только моторчик с примитивным предохранителем.