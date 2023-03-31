Путин назвал Винокура человеком многогранного таланта
Москва, 31 марта 2023, 11:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин пожелал здоровья, вдохновения и успехов артисту эстрады Владимиру Винокуру, которому 31 марта исполнилось 75 лет. Текст поздравительной телеграммы президента опубликован на сайте Кремля.
Глава государства назвал народного артиста РСФСР Владимира Винокура человеком многогранного таланта и неиссякаемой творческой энергии, который продолжает радовать своих поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом.
«Вы в полной мере реализовали свой богатый потенциал, добились профессионального признания, стали поистине народным любимцем», — отметил Владимир Путин.
Владимир Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске. Он известен как артист эстрады, юморист, певец, телеведущий и педагог. С 1989 года артист руководит Государственным «Театром пародий Владимира Винокура».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Путин поздравил кинорежиссёра, народного артиста России Александра Митту с 90-летним юбилеем. Глава государства отметил, что Митта увлечённо трудится и заряжает коллег энергией и верой в собственные силы, а его фильмы всегда самобытны, интересны и содержательны.