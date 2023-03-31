Москва, , 11:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин пожелал здоровья, вдохновения и успехов артисту эстрады Владимиру Винокуру, которому 31 марта исполнилось 75 лет. Текст поздравительной телеграммы президента опубликован на сайте Кремля.

Владимир Винокур Okras

Глава государства назвал народного артиста РСФСР Владимира Винокура человеком многогранного таланта и неиссякаемой творческой энергии, который продолжает радовать своих поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом.

«Вы в полной мере реализовали свой богатый потенциал, добились профессионального признания, стали поистине народным любимцем», — отметил Владимир Путин.

Владимир Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске. Он известен как артист эстрады, юморист, певец, телеведущий и педагог. С 1989 года артист руководит Государственным «Театром пародий Владимира Винокура».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Путин поздравил кинорежиссёра, народного артиста России Александра Митту с 90-летним юбилеем. Глава государства отметил, что Митта увлечённо трудится и заряжает коллег энергией и верой в собственные силы, а его фильмы всегда самобытны, интересны и содержательны.