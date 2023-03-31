«Ростех» увеличил выпуск бионических протезов из-за роста травматических ампутаций

Москва, , 10:53 — REGNUM Спрос на бионические протезы вырос в России из-за увеличения числа травматических ампутаций, поэтому их производство наращивается. Об этом сообщает 31 марта пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Ростех Иван Шилов © ИА REGNUM

В компании отметили, что за помощью обращаются и военнослужащие, и гражданские пациенты, в том числе дети. В большинстве случаев у них травмы минно-взрывного характера, которые привели к ампутации.

«В России значительно вырос спрос на бионические протезы, поэтому мы наращиваем их производство», — сообщили в «Ростехе» РИА Новости.

Бионический протез, добавили в «Ростехе», позволяет вести полноценную жизнь людям даже с «достаточно высоким уровнем ампутации» рук. Устройством управляет микропроцессор, отдельный привод предусмотрен для каждого пальца. Человек с таким протезом может двигать рукой и брать хрупкие предметы.

Отечественных комплектующих в протезах — 95%, поэтому санкционные ограничения почти не отразились на производстве, говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разработке в России новейшего стелс-материала, способного поглощать 95% электромагнитного излучения радаров, что существенно затрудняет обнаружение самолётов. Материал разработали специалисты холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех».