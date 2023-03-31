Москва, , 10:53 — REGNUM В квартире на севере Москвы нашли мумию 76-летнего Владимира Чейшвили, который был фотографом известного советского журнала «Крокодил». Полиция рассматривает версию убийства. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вечером 30 марта в квартире на Керамическом проезде обнаружили тело бывшего фотографа журналов «Крокодил» и «Смена» Владимира Чейшвили. Ему было 76 лет. По предварительным данным, тело находилось в квартире длительное время. Примерную дату смерти предстоит определить экспертам.

«В квартире по адресу Керамический проезд обнаружено тело 76-летнего мужчины. Давность смерти устанавливается», — рассказал собеседник агентства.

Среди версий гибели фотографа оперативники рассматривают и убийство. В настоящий момент полицией проводится проверка по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Владимир Чейшвили много лет работал фотографом в известном советском сатирическом журнале «Крокодил», его работы печатали в журнале «Смена» и «Огонёк». Кроме того, Владимир сотрудничал со многими издательствами.