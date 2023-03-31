Джакарта, 31 марта, 2023, 10:50 — ИА Регнум. На индонезийском острове Бали состоялось подписание соглашения между Россией и Индонезией об экстрадиции. Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

По информации агентства, договор был подписан 31 марта министрами юстиций двух стран с целью усилить борьбу с трансграничными преступлениями.

Известно, что россияне являются одной из многочисленных групп иностранных туристов, посещающих Индонезию. С сентября 2022 года по январь 2023 года азиатскую страну посетили более 77,5 тыс. граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Российской Федерацией. Отмечается, что данное соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества в борьбе с преступностью.