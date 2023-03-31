Сидней, Австралия, , 10:44 — REGNUM Австралийская рок-группа AC/DC выступит на музыкальном фестивале Power Trip в США, это будет её первое выступление с 2016 года. Об этом 31 марта сообщает телеканал 9News.

Концерт AC DC Teodoromix

В составе AC/DC выступят гитарист Ангус Янг, его племянник Стив Янг на ритм-гитаре, солист Брайан Джонсон, басист Клифф Уильямс и барабанщик Фил Радд.

Вместе с AC/DC на фестивале выступят Metallica и Guns N' Roses.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в возрасте 64 лет скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг. Причём он всего на месяц пережил своего старшего брата Джорджа, который был продюсером группы.