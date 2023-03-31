Прага, 31 марта, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Чешский генерал Йиржи Шедивы скептически оценивает перспективы Киева на победу, он считает, что Запад сильно недооценивает возможности России и переоценивает возможности танков Leopard. В интервью журналу Czdefence 31 марта он пояснил, что Leopard — это часть пропаганды.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Потому что танки представляются каким-то чудодейственным оружием, что определенно неправда», — считает Йиржи Шедивы. По его словам, турки задействовали Leopard в операции в Сирии против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и всего за несколько операций потеряли не менее десяти единиц.

Говоря о поставках Западом военной помощи киевским властям, он поделился некоторыми наблюдениями:

«То, что представляло политическое и военное руководство Украины, отличалось от реальности. Мы слышали, что украинцы практически не проигрывают и все в принципе идеально. Но затем о том, что происходит на Украине, критически заговорил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли. У некоторых стран, где реальная информация становится все хуже, это может создать ощущение, что не стоит тратить миллиарды на помощь Киеву, если ситуация не такая горячая».

По оценке генерала чешской армии, «однажды наступает момент, когда некоторым государствам просто негде занять, и непонятно, каким образом дальше поддерживать Украину». Он высказал опасение, что для Европы сложившаяся ситуация рано или поздно станет большой проблемой, которая может существенно нарушить единство.

Германия передала Украине больше танков Leopard 2, чем было согласовано, заявил 28 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, передано было 18 танков Leopard 2 A6, что на четыре больше, чем было согласовано. Они уже прибыли на Украину вместе с боеприпасами и запасными частями. Испания передаст первые шесть танков Leopard на Украину сразу после Пасхи, сообщает газета El Pais. Португалия объявила, что передала Украине три танка Leopard 2A6. Президент Финляндии одобрил 14-й пакет военной помощи для Украины на 161 миллион евро. Запад передает технику в таких масштабах в рамках планируемого Киевом весеннего наступления. Предположительно, к середине апреля украинские боевики получат порядка 1034 единиц техники.

Поставленные Киеву танки Leopard начали серийно выпускаться с 1985 года и являются ровесниками советских танков Т-72Б. Защищённость машин, достаточная для 1980–1990-х годов, была признана неудовлетворительной для боевых действий высокой интенсивности, после чего было принято решение повысить живучесть машины доступными способами.

На тиражируемых в украинских массмедиа фотографиях один из переданных ВСУ танков Leopard 2A4 запечатлён в процессе оснащения модулями советской динамической защиты 4С20 «Контакт-1». Блоки ДЗ расположены на лобовой детали корпуса. Это говорит о попытках прикрыть хорошо известные ослабленные зоны танка. Современные ПТРК «Конкурс-М», «Метис-М/1», противотанковые гранаты ПГ-7ВР, РПГ-27 «Таволга» с бронепробитием от 700 до 1000 мм за динамической защитой смогут поражать доработанные Leopard в лобовую проекцию, отмечают российские военные.

Цитата из видео ​​ВСУ оснащают немецкие Leopard 2A4 советской защитой «Контакт-1»

Российские танкисты, выполняющие свои обязанности в зоне специальной военной операции, готовы противостоять западным танкам, предоставленным Вооружённым силам Украины, заявил танкист с позывным Большой. По его словам, немецкий танк Leopard имеет слабое место с левой стороны от механика, где находится боекомплект.

Как сообщало ИА REGNUM, мнение о том, что немецкие танки Leopard, переданные киевской армии, переоценены и не являются «чудо-оружием», высказал начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы в интервью журналу Czdefence. В пример он привел использование Leopard в Сирии, где всего за несколько операций было потеряно не менее десяти единиц этой разновидности бронетехники.