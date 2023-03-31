Мишустин подписал постановление об усилении мер пожарной безопасности на соцобъектах

Москва, , 10:41 — REGNUM Социальные учреждения в России будут постепенно оснащать устройствами защиты от дугового пробоя — приборами автоматического отключения электроэнергии при возникновении искрения в электросети. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба правительства России.

Электрик рядом со щитком © ИА REGNUM

Соответствующие изменения внесены в правила противопожарного режима и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что приборы автоматического отключения электроэнергии при возникновении искрения в электросети будут устанавливать после проведения капремонта или реконструкции в медучреждениях, образовательных учреждениях, домах престарелых, интернатах.

Уточняется, что эти приборы в обязательном порядке будут устанавливать при возведении зданий для социальных учреждений, это будет способствовать снижению рисков возникновения пожаров в результате неисправности проводки и электрооборудования.

Как передавало ИА REGNUM, главе правительства России Михаилу Мишустину предложили вернуться к проверкам противопожарной безопасности бизнеса на фоне трагедии в Кемерово, где в пожаре в частном приюте погибли 22 человека. По словам руководителя Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александра Хаминского, в вопросах соблюдения обязательных требований, от которых зависит жизнь людей, не может и не должно быть никаких компромиссов.