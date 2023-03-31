Москва, 31 марта, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Российская Segezha Group («Сегежа групп») продала свои активы в Европе, поскольку не было возможности поддерживать их деятельность, сообщил 31 марта журналистам глава компании Михаил Шамолин.

Владимир Смирнов/ТАСС «Сегежа групп»

«Эта транзакция проведена, они проданы. Проданы просто потому, что их деятельность невозможно было поддерживать физически», — сказал он.

Шамолин уточнил, что из-за санкций стало невозможно снабжать бумагой европейские производства.

Кроме того, добавил он, европейские клиенты отказывались покупать продукцию из-за того, что владелец активов — российская компания.

«Сегежа групп» владела предприятиями через европейскую дочернюю компанию холдинга Segezha Packaging.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны постоянно шантажируют другие государства и угрожают им из-за сотрудничества с Россией.

По его словам, Запад требует от представителей других государств голосования за антироссийские резолюции и иные методы «осуждения» России в настолько «бандитских» формах, что они не имели аналогов даже в период холодной войны.