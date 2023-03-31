Москва, , 10:30 — REGNUM Расчёт ударного беспилотника Росгвардии уничтожил группу ВСУ и артиллерийскую установку в Запорожской области. Об этом 31 марта сообщили в ведомстве.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выполняя оптико-электронную разведку местности вдоль линии боевого соприкосновения, росгвардейцы обнаружили замаскированную укрепленную позицию артиллерии, а также выявили передвижение бойцов ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские бойцы произвели точный сброс боеприпасов с высоты 900 м, уничтожив живую силу и артиллерийскую установку ВСУ.

При этом им удалось не допустить обнаружения противником своего беспилотника и выполнить задачу, нанеся ему существенный урон в условиях высокого подавления средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта российские войска на купянском направлении уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Кроме того, им удалось сорвать ротацию подразделений противника на передовых позициях около населённого пункта Молчаново.