Белгород, 31 марта, 2023, 10:31 — ИА Регнум. В ночь на 31 марта ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе села Головчино Грайворонского района. Уточняется, что системы ПВО России сбили беспилотный летательный аппарат в небе. Пострадавших и разрушений нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ночь на 29 марта беспилотный летательный аппарат ВСУ безуспешно атаковал резервуар газонасосной станции в Белгороде. Начинённый взрывчаткой беспилотник неустановленного типа залетел на территорию России, предположительно, со стороны украинского Волчанска. Его целью была газонасосная станция «Газэнергосеть».

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России уничтожили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» совместный украинско-натовский центр командования и связи, в котором находились в том числе и иностранные офицеры. По информации греческого портала Pronews, удар был нанесён ещё 9 марта. Речь якобы идёт об ответе на атаку украинских диверсантов на Брянскую область.