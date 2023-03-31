Москва, 31 марта, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России даст правовую оценку действиям Службы безопасности Украины (СБУ), которая заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«СК России даст правовую оценку действиям должностных лиц украинских компетентных органов, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности гражданина РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинская сторона заочно обвинила руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России в предоставлении самолётов для перевозки российских бойцов. В СК добавили, что следствие установит круг лиц, которые принимали незаконные решения в отношении россиянина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заочных обвинениях, выдвинутых в отношении главы Росавиации со стороны СБУ. Его обвинили в предоставлении воздушных судов для перевозки российских военнослужащих, боеприпасов и вооружения. Заявляется о том, что следователи с Украины якобы уже собрали доказательства того, что Нерадько принял решение задействовать в перевозке российских военных воздушные суда четырёх авиакомпаний.