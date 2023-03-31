Омбудсмен Москалькова: новый обмен пленными срывается из-за украинской стороны

Москва, , 10:12 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обеспокоена срывом очередного обмена пленными из-за молчания украинской стороны. Об этом они написала 31 марта в своём Telegram-канале.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Омбудсмен напомнила, что прошло три недели с того момента, как она получила заверение Киева в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не захотела обменять, будут включены в списки и возвращены на родину.

«Время идёт, список пополнился: сегодня в нём уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит», — написала Москалькова.

Как передавало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не исключила, что может начать работать гуманитарный коридор между Украиной и Россией через Турцию. В январе в Турции состоялась трехсторонняя встреча омбудсменов России, Турции и Украины. Тогда президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что в связи с ситуацией на Украине руководство страны поддерживает открытие гуманитарного коридора для раненых и готово взять на себя их лечение.