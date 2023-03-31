Москва, 31 марта, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин хорошо работает на своём посту, считают 82% российских граждан. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные 31 марта на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

82% участников опроса отметили, что Путин «скорее хорошо» исполняет обязанности президента. Негативную оценку его работе дали лишь 9% опрошенных, ещё столько же затруднились с ответом.

Текущий показатель близок к максимальному. За прошедший год показатель одобрения работы Путина колебался от 75% (такое значение фиксировали 25 сентября, 9 октября и 6 ноября 2022 года) до 83% (5 марта 2023 года).

Доверяют действующему главе государства 80% респондентов.

Опрос «ФОМнибус» проходил в период с 24 по 26 марта. Исследование охватило 104 населенных пункта в 53 субъектах России, в нём приняли участие 1500 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта показатель доверия российских граждан президенту Путину опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным организации, доверяют президенту 79,3% граждан, а одобряют его деятельность 77%.