Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заговорил об отправке миротворческих войск на Украину

Будапешт, , 09:55 — REGNUM Страны Евросоюза (ЕС) близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину, заявил в эфире радио Kossuth 31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников перешли границу и зашли на землю Украины», — отметил венгерский политик. По его словам, «мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — ведь речь шла о Луганске и Донецке — получилась мировая война».

Орбан напомнил, что год назад спор шёл о том, можно ли посылать летальное оружие Украине. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос — только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска», — отметил венгерский премьер.

Заявление об отправке миротворческих сил на Украину Орбан делает не впервые. «Уже на повестке дня истребители, скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках», — заявлял он еще в своём обращении в феврале 2023 года. Тогда он отметил, что конфликт на Украине неизбежно закончится переговорами РФ и США и отмечал, что не разделяет мнение, что Россия якобы угрожает безопасности Европы.

В начале марта Орбан призывал к скорейшему урегулированию украинского конфликта. Необходимо как можно скорее начать переговоры о его урегулировании, отмечал он. В ходе выступления на экономическом форуме в Будапеште венгерский премьер отметил желание Венгрии сохранить отношения с Россией, несмотря на разрушенные отношения Москвы с Европой в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Западные страны обсуждают отправку войск на Украину, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, давив, что мир, якобы, никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны — получилась мировая война. В феврале 2023 года после заявлений о необходимости российско-американских переговоров для достижения мира на Украине, в МИД Украины заявили, что Венгрия подыгрывает России.