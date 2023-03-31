Будапешт, 31 марта, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Страны Евросоюза (ЕС) близки к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину, заявил в эфире радио Kossuth 31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Заявление об отправке миротворческих сил на Украину Орбан делает не впервые. «Уже на повестке дня истребители, скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках», — заявлял он в своём обращении еще в феврале 2023 года. Тогда он отметил, что конфликт на Украине неизбежно закончится переговорами РФ и США, и добавил, что не разделяет мнения, что Россия якобы угрожает безопасности Европы.

В начале марта Орбан призывал к скорейшему урегулированию украинского конфликта. Необходимо как можно скорее начать переговоры о его урегулировании, отмечал он. В ходе выступления на экономическом форуме в Будапеште венгерский премьер отметил желание Венгрии сохранить отношения с Россией, несмотря на разрушенные отношения Москвы с Европой в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Западные страны обсуждают отправку войск на Украину, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, добавив, что мир якобы никогда не был так близок к тому, чтобы из локальной войны получилась мировая война. В феврале 2023 года после заявлений о необходимости российско-американских переговоров для достижения мира на Украине, в МИД Украины заявили, что Венгрия подыгрывает России.