Ростов-на-Дону, , 10:01 — REGNUM В Ростовской области из-за снегопада задерживаются несколько поездов в Крым и из Крыма. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Железная дорога Наталия Николаева © ИА REGNUM

Так, опаздывают поезда №8 Санкт-Петербург — Севастополь, №165 Симферополь — Москва, поезд №173 Евпатория — Москва, поезд №174 Москва — Евпатория. Отмечается, что возможны задержки других поездов.

В пресс-службе пояснили, что поезда могут как «нагонять» время в пути следования, так и увеличивать отставание.

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта власти Ростовской области из-за непогоды в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС. На трассе М-4 «Дон» в обоих направлениях было временно прекращено движение автотранспорта с 907-го по 983-й км. Утром 31 марта на участке М-4 «Дон» в Ростовской области начали пускать в направлении Москвы первые грузовики.