Вашингтон, 31 марта, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Выдвинутые против экс-президента США Дональда Трампа обвинения превращают страну в банановую республику, сообщил сын бывшего американского лидера Дональд Трамп — младший.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, американской «коррумпированной элите не угрожают жестокие преступники на улицах, потому что у них всех есть частная охрана», также им «нет дела, если обычные люди подвергаются издевательствам».

«Но им угрожает Трамп, именно поэтому они готовы превратить нас в банановую республику, чтобы остановить его!» — написал Трамп-младший в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Манхэттена намерена предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Обвиняемый назвал политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне за всю историю выдвинутые уголовные обвинения в свой адрес.

Дело сосредоточено на выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Обвиняемый появится в нью-йоркском суде 4 апреля.