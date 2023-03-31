Москва, , 09:40 — REGNUM Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова готовят к протезированию. Об этом 31 марта пишет телеграм-канал «112».

Роман Костомаров © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По его информации, врачи оценивают состояние фигуриста как стабильное, при этом они не планируют пока его выписывать.

Уточняется, что родственники фигуриста ведут переговоры о его переводе в немецкую клинику для протезирования, при этом они рассматривают и медучреждения России.

Согласно данным телеграм-канала, врачи из Германии консультировали медиков Коммунарки на протяжении всего лечения олимпийского чемпиона.

Как передавало ИА REGNUM, процесс восстановления после тяжелейших операций у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова показывает положительную динамику, спортсмен заново учится самостоятельно есть и сидеть. Распространение некроза тканей у Романа Костомарова удалось остановить, он получает лекарственную терапию.