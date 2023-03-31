Симферополь, 31 марта, 2023, 09:53 — ИА Регнум. В Крыму знают о готовящейся попытке прорыва Вооруженных силы Украины (ВСУ) к Азовскому морю. По оценке главы парламента Крыма Владимира Константинова, это может произойти во время наступления России в Артёмовске и закончится военной катастрофой для ВСУ. В разговоре с РИА Новости спикер также отметил, что на Украине об этом слишком много говорят, но ситуация выглядит, как натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет.

Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

«И тогда они начнут искать мира с нами. А вот это будет уже непросто», — сказал Константинов.

Сведения о готовящемся контрнаступлении украинских сил муссируются уже не менее месяца, но российская армия методично уничтожает накапливаемые технику и живую силу противника. Если ВСУ начнут контрнаступление, то оно окажется последним для Украины, заявил 29 марта командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Примерно о том же самом говорит бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович: «Если западные страны не предоставят ВСУ дальнобойные орудия, то контрнаступление армии Украины обернется огромными потерями».

По оценке врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, в случае контрнаступления киевская армия будет атаковать сразу на нескольких направлениях. Он считает, что войска обязательно направят в Запорожье, так как для Киева сделать Бердянск и Мелитополь фокусом своего наступления «было бы слишком простым решением».

Глобальным угрозам и украинскому конфликту намерены посвятить министерскую встречу стран — членов НАТО 3–9 апреля. По словам представителя Белого дома, члены НАТО планируют гарантировать обеспечение Украины всем необходимым для возможного контрнаступления.

Вместе тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times предупредил, что неудачное контрнаступление ВСУ может вызвать на Западе желание поиска компромисса с Россией. По его оценке, провал украинского наступления повлияет на дальнейшие поставки западного вооружения. При этом союзники убеждены в необходимости провести ВСУ «одно решающее сражение», определяющее исход всего конфликта, иначе военная поддержка прекратится, заявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что попытка прорыва ВСУ к Азовскому морю может произойти во время наступления России в Артёмовске, заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов, подчеркнув при этом, что такая попытка станет военной катастрофой для украинской армии.