Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обзванивает республиканских конгрессменов, рассчитывая заручиться их поддержкой после выдвинутых против него обвинений. Об этом передаёт телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным телеканала, Трамп пообщался с республиканскими лидерами палаты представителей и с конгрессменами, заседающими в комитетах, которые пытаются расследовать деятельность прокуратуры Манхэттена, ведущей дело против бывшего американского лидера.

В телефонных разговорах Трамп, как утверждает телеканал, сообщил своим союзникам, что намерен продолжить борьбу с обвинительным заключением.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Манхэттена намерена предъявить Дональду Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Обвиняемый назвал политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне за всю историю выдвинутые уголовные обвинения в свой адрес.

Дело сосредоточено на выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Обвиняемый появится в нью-йоркском суде 4 апреля.