Вашингтон, 31 марта, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обзванивает республиканских конгрессменов, рассчитывая заручиться их поддержкой после выдвинутых против него обвинений. Об этом передаёт телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По данным телеканала, Трамп пообщался с республиканскими лидерами палаты представителей и с конгрессменами, заседающими в комитетах, которые пытаются расследовать деятельность прокуратуры Манхэттена, ведущей дело против бывшего американского лидера.

В телефонных разговорах Трамп, как утверждает телеканал, сообщил своим союзникам, что намерен продолжить борьбу с обвинительным заключением.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Манхэттена намерена предъявить Дональду Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

Обвиняемый назвал политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне за всю историю выдвинутые уголовные обвинения в свой адрес.

Дело сосредоточено на выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Обвиняемый появится в нью-йоркском суде 4 апреля.