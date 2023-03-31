Со сбившей ребёнка на Porsche жены хоккеиста «Северстали» сняли обвинения

Череповец, Вологодская область, , 09:47 — REGNUM Жену хоккеиста «Северстали» (КХЛ) Даниила Вовченко Яну Вовченко-Александрову, сбившую школьницу на пешеходном переходе на автомобиле Porsche Macan, наказали штрафом. Об этом женщина сообщила на своей странице в одной из соцсетей.

Вовченко-Александрова показала текст постановления по делу об административном правонарушении. Из него следует, что экспертиза признала повреждения, полученные ребёнком в результате наезда, «не причинившими вред здоровью». У девочки на теле зафиксировали кровоподтёк и ссадину, предположения о черепно-мозговой травме не подтвердились.

«Судить меня не будут, не за что», — заявила Вовченко-Александрова в видеообращении, опубликованном в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Девочка получила только «синяк и ссадину», поэтому по закону моральная компенсация ей не положена, отметила Вовченко-Александрова и пообещала, что всё же возместит школьнице моральный вред, так как «ребёнок переживал, страдал».

Производство по делу в отношении женщины-водителя прекращено ввиду отсутствия состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьёй 12.24 КоАП РФ. Это статья о нарушении ПДД, повлекшем причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Вовченко-Александрову оштрафовали за то, что она не пропустила пешехода. Размер такого штрафа — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Череповце Вовченко-Александрова, управляя автомобилем Porsche Macan, сбила не нерегулируемом пешеходном переходе школьницу, которая переходила дорогу вместе с дедом. Девочка от удара отлетела в снег, мужчина не пострадал. Жену хоккеиста штрафовали за нарушении ПДД более 30 раз.