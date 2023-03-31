Череповец, Вологодская область, 31 марта, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Жену хоккеиста «Северстали» (КХЛ) Даниила Вовченко Яну Вовченко-Александрову, сбившую школьницу на пешеходном переходе на автомобиле Porsche Macan, наказали штрафом. Об этом женщина сообщила на своей странице в одной из соцсетей.

Кадр из видео с канала: ЧП Даниила Вовченко и Яна Вовченко-Александрова.

Вовченко-Александрова показала текст постановления по делу об административном правонарушении. Из него следует, что экспертиза признала повреждения, полученные ребёнком в результате наезда, «не причинившими вред здоровью». У девочки на теле зафиксировали кровоподтёк и ссадину, предположения о черепно-мозговой травме не подтвердились.

«Судить меня не будут, не за что», — заявила Вовченко-Александрова в видеообращении, опубликованном в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Девочка получила только «синяк и ссадину», поэтому по закону моральная компенсация ей не положена, отметила Вовченко-Александрова и пообещала, что всё же возместит школьнице моральный вред, так как «ребёнок переживал, страдал».

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Вовченко-Александрову оштрафовали за то, что она не пропустила пешехода. Размер такого штрафа — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Череповце Вовченко-Александрова, управляя автомобилем Porsche Macan, сбила не нерегулируемом пешеходном переходе школьницу, которая переходила дорогу вместе с дедом. Девочка от удара отлетела в снег, мужчина не пострадал. Жену хоккеиста штрафовали за нарушении ПДД более 30 раз.