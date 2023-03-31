Эксперт Марочко: Киев будет доплачивать военным за бои в Артёмовске

Луганск, , 09:16 — REGNUM Киевский режим намерен материально поощрять военнослужащих ВСУ за попытки удержать город Артёмовск (ДНР), сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 31 марта в своём Telegram-канале.

Андрей Марочко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Украинское правительство планирует финансово заинтересовать военнослужащих сдерживать Артёмовск», — написал Марочко.

Высшему командному составу ВСУ хотят начислять премии за удержание Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) в размере трёх месячных окладов. Это будет проработано в ближайшее время, отметил эксперт, ссылаясь на близкий к украинскому минфину источник.

Дополнительное премирование разработают и для военнослужащих, не относящихся к офицерскому составу. За сдерживание позиций и уничтоженную технику им планируют выдавать сертификаты, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Артёмовск, где ожесточённые бои идут больше полугода, на 80% окружён российскими войсками. ВСУ пользуются подземными ходами и коммуникациями, чтобы получать боеприпасы и подкрепление. Все подступы к южным окраинам города противник превратил в сплошные укрепрайоны на господствующих высотах.