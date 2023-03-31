Ростов-на-Дону, 31 марта, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Первые грузовики начали пропускать в направлении Москвы на участке М-4 «Дон» в Ростовской области, на котором ограничено движение в связи со снегопадом. Об этом 31 марта сообщает МЧС России.

Эрик Романенко/ТАСС Ситуация на трассе М-4 Дон в Ростовской области после снегопада

«По состоянию на 8:00 мск пошли первые фуры в направлении Москвы», — цитирует РИА Новости слова представителя ГУМЧС России по региону.

По информации МЧС России, на автодороге М-4 «Дон» работают восемь стационарных пунктов питания и обогрева, продукты доставляются при помощи снегоходов, также организован подвоз топлива.

Сотрудники оперативных ведомств демонтировали пять барьерных ограждений, сейчас дорожники расчищают дорожное полотно, работают бульдозеры.

Уточняется, что была проведена эвакуация 51 человека. В семи пунктах временного размещения находится 171 человек, в том числе 56 несовершеннолетних, дополнительно подготовлены ещё девять пунктов временного размещения.

На кадрах МЧС видно, как по этой автотрассе начали двигаться фуры.

Как передавало ИА REGNUM, протяженность затора на трассе М-4 «Дон» сократилась до 30 км. На месте с помощью бульдозеров идут работы по организации «карманов» на 940-м и 950-м км трассы для проезда грейдера и легковых автомобилей.