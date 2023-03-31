Ростов-на-Дону, 31 марта, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Порядка 240 спасателей и 150 единиц техники ликвидируют последствия снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщил 31 марта представитель регионального главного управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Привлекаемая группировка сил и средств — 238 человек и 152 единицы техники», — сказал он журналистам.

В настоящее время ведутся работы по организации «карманов» с помощью инженерной техники (бульдозеров) на 940-м и 950-м километрах трассы для проезда легковых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта власти Ростовской области из-за непогоды в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС.

На трассе М-4 «Дон» в обоих направлениях было временно прекращено движение автотранспорта с 907-го по 983-й км.

Сообщалось, что в гигантской пробке под Ростовом заблокированы тысячи автомобилей. Заложниками сугробов стали и снегоуборочные машины. Люди обогреваются в машинах, но топливо на исходе.