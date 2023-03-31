Вашингтон, 31 марта, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита этого альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом пишет европейская газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

По словам Столтенберга, Швеция ещё может получить согласие на вступление в НАТО после выборов в Турции, которые пройдут 14 мая.

«Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе мы также могли добиться ратификации Швеции», — приводит газета его слова.

Генсек НАТО уточнил, что решение в конечном итоге остается за Турцией.

Журналисты отмечают, что Столтенберг не уточнил, потребуется ли для этого смена правительства в этой стране.

По его словам, он будет усердно работать, чтобы как можно скорее добиться ратификации членства Швеции в НАТО.

Как передавало ИА REGNUM, по словам представителя турецкого президента Ибрагима Калына, Турция не закрывала вход в НАТО для Швеции и всё зависит от дальнейших действий Стокгольма. Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО в мае 2022 года. 25 марта шведский премьер-министр Ульф Кристерссон допустил, что Финляндия, скорее всего, вступит в НАТО раньше, чем Швеция, несмотря на то, что Хельсинки и Стокгольм направили запросы о членстве в военный блок одновременно.