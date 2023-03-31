Луганск, 31 марта, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Ухудшение погодных условий в зоне боевых действий привело к резкому росту безвозвратных потерь в рядах ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 31 марта в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации источников эксперта, эвакуация раненых украинских военнослужащих практически парализована из-за распутицы и сильного снегопада с дождём. Спецтранспорт в таких условиях не может передвигаться.

«В связи с этим даже ранения средней степени тяжести для большинства военнослужащих оборачиваются летальным исходом», — написал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Марочко оценил масштаб потерь ВСУ под Артёмовском. Ежедневно киевский режим теряет там до 500 военнослужащих, это и санитарные, и безвозвратные потери, уточнил он.