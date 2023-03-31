Москва, 31 марта 2023, 14:50 — REGNUM Уже более 22,5 тысяч волонтеров за две недели изъявили желание принять участие в проведении Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства. Они помогут жителям России определить, какую набережную, парк, сквер или спортивную площадку обновят по итогам голосования.

Волонтёры благоустройства
Волонтёры благоустройства
Ассоциация волонтерских центров

Ежегодное Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства нацпроекта «Жилье и городская среда» инициированному президентом России. Данная масштабная инициатива направлена на улучшение городской среды и вовлечение россиян в процессы ее благоустройства. Так как только местные жители знают, что и где лучше благоустроить в их городе. В этом году голосование пройдет в период с 15 апреля по 31 мая, а волонтеры начали подавать заявки на портале dobro.ru с 15 марта.

«Один из главных моментов в реализации проекта — это вовлечение жителей. В этом важную роль играют именно волонтеры, которые помогают организовать и провести сопутствующие голосованию мероприятия, привлекают жителей к участию в голосовании, рассказывая о проекте в проходимых местах в своих населенных пунктах», — объясняет исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов. По его словам, волонтерами благоустройства становятся люди самых разных возрастов, но всех их объединяет одно: неравнодушное отношение к месту, где они живут, желание сделать его более современным, красивым и комфортным.

В Свердловской области к набору волонтеров одним из первых приступил город Серов. Для самих добровольцев голосование должно стать отличным опытом работы с жителями всех возрастов и социальных статусов. А лучшие будут награждены министерством образования региона. «По итогам онлайн-голосования каждому волонтеру будут зачислены верифицированные часы в электронные волонтерские книжки на портале dobro.ru. Лучшие добровольцы будут награждены благодарственными письмами министерства образования и молодежной политики Свердловской области», — говорит начальник отдела по работе с молодежью Центра «Эдельвейс» Ирина Поломарчук.

Не все желающие принять участие в голосовании владеют онлайн-технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима — 51% голосов участников организаторы получили именно через мобильное приложение волонтеров. В 2022 году ход голосования во всех муниципалитетах-участниках сопровождали более 51 тысячи добровольцев. Например, в Тульской из 103 629 человек 28 475 проголосовали с помощью волонтеров.

Волонтером благоустройства может стать любой житель нашей страны, достигший 14 лет. Ограничений по максимальному возрасту нет. В прошлом году, например, самому старшему волонтеру было 97 лет. Нет ограничений и по здоровью. К примеру, в Калмыкии активно помогала выбрать проект благоустройства во время всероссийского онлайн-голосования жительница поселка Шарнут Сарпинского района Айта Манджиева. Несмотря на физические ограничения по состоянию здоровья (ДЦП), став волонтером федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», она разъясняла землякам порядок голосования, помогала разрешить трудности, которые возникали при онлайн-голосовании, прежде всего, у людей старшего поколения.

Жительница поселка Шарнут Сарпинского района Калмыкии Айта Манджиева
Жительница поселка Шарнут Сарпинского района Калмыкии Айта Манджиева
Министерство ЖКХ энергетики Республики Калмыкия

«По состоянию здоровья я училась на дому, иногда посещала школьные занятия и праздники. Окончила школу хорошо, чем обязана своим педагогам: обучать особенных детей очень непросто, для этого нужен талант. И я рада, что мне выпала удача учиться именно у таких учителей», — рассказала Айта. Девушка с отличием окончила Восточно-Европейский институт психоанализа по направлению психология. Её работа в роли волонтера была отмечена властями Калмыкии.

Яна Савельева из Сенгилеевского района Ульяновской области помогает своим землякам с 2020 года. Например, она давала советы по выбору между двумя дизайн-проектами по благоустройству городского пляжа. За это время в районе создали новый крупный парк и пляж, завершили первый этап благоустройства уличного молодёжного пространства.

«Комфорт городской среды создается горожанами — в самом прямом смысле. Именно там, где сами горожане постоянно и вместе проводят исследования территорий, непосредственно участвуют в проектировании городских пространств, объединяются и создают каналы коммуникации, сохраняют и оживляют пространство, город становится комфортным для жизни, «горожаноориентированным». И таких городов все больше», — считает Владимир Вайнер, директор компании «Фабрика позитивных изменений», которая обучает волонтеров благоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» охватит более 1,5 тысячи муниципальных образований. Порядка 5 тыс. объектов будет представлено на выбор россиянам. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.