Москва, 31 марта, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Уже более 22,5 тысячи волонтеров за две недели изъявили желание принять участие в проведении Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства. Они помогут жителям России определить, какую набережную, парк, сквер или спортивную площадку обновят по итогам голосования.

Ассоциация волонтерских центров Волонтёры благоустройства

Ежегодное Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства нацпроекта «Жилье и городская среда» инициировано президентом России. Данная масштабная инициатива направлена на улучшение городской среды и вовлечение россиян в процессы ее благоустройства. Так как только местные жители знают, что и где лучше благоустроить в их городе. В этом году голосование пройдет в период с 15 апреля по 31 мая, а волонтеры начали подавать заявки на портале dobro.ru с 15 марта.

«Один из главных моментов в реализации проекта — это вовлечение жителей. В этом важную роль играют именно волонтеры, которые помогают организовать и провести сопутствующие голосованию мероприятия, привлекают жителей к участию в голосовании, рассказывая о проекте в проходимых местах в своих населенных пунктах», — объясняет исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Кирилл Антонов. По его словам, волонтерами благоустройства становятся люди самых разных возрастов, но всех их объединяет одно: неравнодушное отношение к месту, где они живут, желание сделать его более современным, красивым и комфортным.

В Свердловской области к набору волонтеров одним из первых приступил город Серов. Для самих добровольцев голосование должно стать отличным опытом работы с жителями всех возрастов и социальных статусов. А лучшие будут награждены министерством образования региона. «По итогам онлайн-голосования каждому волонтеру будут зачислены верифицированные часы в электронные волонтерские книжки на портале dobro.ru. Лучшие добровольцы будут награждены благодарственными письмами министерства образования и молодежной политики Свердловской области», — говорит начальник отдела по работе с молодежью Центра «Эдельвейс» Ирина Поломарчук.

Не все желающие принять участие в голосовании владеют онлайн-технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима — 51% голосов участников организаторы получили именно через мобильное приложение волонтеров. В 2022 году ход голосования во всех муниципалитетах-участниках сопровождали более 51 тысячи добровольцев. Например, в Тульской области из 103 629 человек 28 475 проголосовали с помощью волонтеров.

Волонтером благоустройства может стать любой житель нашей страны, достигший 14 лет. Ограничений по максимальному возрасту нет. В прошлом году, например, самому старшему волонтеру было 97 лет. Нет ограничений и по здоровью. К примеру, в Калмыкии активно помогала выбрать проект благоустройства во время всероссийского онлайн-голосования жительница поселка Шарнут Сарпинского района Айта Манджиева. Несмотря на физические ограничения по состоянию здоровья (ДЦП), став волонтером федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», она разъясняла землякам порядок голосования, помогала разрешить трудности, которые возникали при онлайн-голосовании прежде всего у людей старшего поколения.

Министерство ЖКХ энергетики Республики Калмыкия Жительница поселка Шарнут Сарпинского района Калмыкии Айта Манджиева

«По состоянию здоровья я училась на дому, иногда посещала школьные занятия и праздники. Окончила школу хорошо, чем обязана своим педагогам: обучать особенных детей очень непросто, для этого нужен талант. И я рада, что мне выпала удача учиться именно у таких учителей», — рассказала Айта. Девушка с отличием окончила Восточно-Европейский институт психоанализа по направлению психология. Её работа в роли волонтера была отмечена властями Калмыкии.

Яна Савельева из Сенгилеевского района Ульяновской области помогает своим землякам с 2020 года. Например, она давала советы по выбору между двумя дизайн-проектами по благоустройству городского пляжа. За это время в районе создали новый крупный парк и пляж, завершили первый этап благоустройства уличного молодёжного пространства.

«Комфорт городской среды создается горожанами — в самом прямом смысле. Именно там, где сами горожане постоянно и вместе проводят исследования территорий, непосредственно участвуют в проектировании городских пространств, объединяются и создают каналы коммуникации, сохраняют и оживляют пространство, город становится комфортным для жизни, «горожаноориентированным». И таких городов все больше», — считает Владимир Вайнер, директор компании «Фабрика позитивных изменений», которая обучает волонтеров благоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» охватит более 1,5 тысячи муниципальных образований. Порядка 5 тыс. объектов будут представлены на выбор россиянам. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.