ДНР, 31 марта, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Все подступы к южным окраинам Артёмовска были превращены в сплошные укрепрайоны на господствующих высотах, рассказал боец группы «Вагнер», демонстрируя зачищенные позиции военных ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У них были преимущества в высотах, в укреплениях… хорошее преимущество, но мы нашли лазейку и выбили их отсюда», — сказал боец РИА Новости.

По его словам, укрепления возводились на высотах, с которых хорошо просматриваются подступы к городу с южной стороны.

Боец уточнил, что некоторые позиции ВСУ, несмотря на господствующую высоту, «вагнеровцам» удавалось зачищать за достаточно короткий промежуток.

«Минут за 25 забрали, быстренько сюда заскочили, зачистили — и всё», — заключил военный.

Как передавало ИА REGNUM, Артёмовск практически полностью (на 80%) окружен российскими подразделениями. Украинский военнопленный рассказал, что ВСУ используют подземные ходы в Артёмовске. По его словам, все дороги к городу простреливает артиллерия ВС России, ВСУ нашли подземные ходы, которые ведут из Артёмовска, подземные коммуникации, и по ним происходит подвоз боекомплекта и личного состава, для того чтобы держать оборону города.