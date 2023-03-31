Мелитополь, , 08:43 — REGNUM На подконтрольной Киеву территории Запорожской области был повреждён объект инфраструктуры. Об этом 31 марта написал секретарь Запорожского городского совета, подконтрольному Украине, Анатолий Куртев.

Взрывы на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в результате взрыва в Запорожье был повреждён инфраструктурный объект.

Куртев не уточнил, какой объект был поврежден.

Как передавало ИА REGNUM, ночью 31 марта были слышны взрывы в Харькове, а также в населённых пунктах области. Согласно данным главы администрации Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова, зафиксировано шесть «прилетов».