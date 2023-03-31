Мелитополь, 31 марта, 2023, 08:43 — ИА Регнум. На подконтрольной Киеву территории Запорожской области был повреждён объект инфраструктуры. Об этом 31 марта написал секретарь Запорожского городского совета, подконтрольному Украине, Анатолий Куртев.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрывы на Украине

По его словам, в результате взрыва в Запорожье был повреждён инфраструктурный объект.

Куртев не уточнил, какой объект был поврежден.

Как передавало ИА REGNUM, ночью 31 марта были слышны взрывы в Харькове, а также в населённых пунктах области. Согласно данным главы администрации Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова, зафиксировано шесть «прилетов».