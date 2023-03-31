Глава МИД Японии Хаяси посетит с визитом Китай впервые с декабря 2019 года

Токио, , 08:31 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отправится с визитом в Китай, сообщили 31 марта в японском МИД.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси © Georg Wendt / POOL/ЕРА/ТАСС

«С 1 по 2 апреля состоится визит министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в Пекин. Он проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый визит главы МИД Японии в Китай с декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно выразил серьёзную обеспокоенность планами Китая увеличить оборонный бюджет, а также расширить военную активность в АТР.