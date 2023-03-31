Нью-Дели, , 08:42 — REGNUM Число погибших в результате несчастного случая, который произошёл в храме города Индор (штат Мадхья-Прадеш в Индии), увеличилось до 35. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на собственный источник.

Трагедия в храме в Индии © Javed Dar/Global Look Press

Днём 30 марта верующие собрались в храме в Индоре, чтобы отпраздновать день явления легендарного царя Рамы. В какой-то момент крышка колодца, шириной несколько метров, не выдержала веса большого количества верующих, в результате люди провалились вниз.

«Тридцать пять человек погибли. Один человек числится пропавшим без вести», — приводит агентство слова собеседника. Сотрудники оперативных служб продолжают поисково-спасательную операцию.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Как передавало ИА REGNUM, в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Джамму и Кашмире погибли не менее двух туристов, 19 человек были спасены.