Чита, 31 марта, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Одиннадцать сёл Сретенского района Забайкальского края отрезано от мира в результате подтопления автодороги талыми водами. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

Дмитрий Сандимиров/ТАСС Паводок

По её информации, в Сретенский район для обеспечения проезда по затопленной талыми водами автодороге была направлена техника. Сейчас дорожники занимаются её отсыпкой. Уточняется, что в районе был введён режим ЧС.

«Одиннадцать сёл с общей численностью населения 3,5 тысячи человек отрезано от мира из-за подтопления дороги талыми водами», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта власти Ростовской области из-за непогоды в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС. На трассе М-4 «Дон» в обоих направлениях было временно прекращено движение автотранспорта с 907-го по 983-й км.