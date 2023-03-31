ВСУ выпустили за сутки по территории ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS, погиб один человек

Луганск, , 08:10 — REGNUM ВСУ за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, ВСУ выпустили по населённому пункту Троицкое четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

В результате обстрела погиб один мирный житель, ещё 14 человек получили ранения, повреждён корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска стали чаще применять реактивную артиллерию западного образца на луганском участке фронта, заявил ранее эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.