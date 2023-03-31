Украинские военные выпустили за сутки по ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили за сутки по территории ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS, погиб один человек
Луганск, 31 марта, 2023, 08:10 — ИА Регнум. ВСУ за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Иван Шилов ИА REGNUM
Система залпового огня HIMARS
Так, ВСУ выпустили по населённому пункту Троицкое четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
В результате обстрела погиб один мирный житель, ещё 14 человек получили ранения, повреждён корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска стали чаще применять реактивную артиллерию западного образца на луганском участке фронта, заявил ранее эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.