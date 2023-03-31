Марочко: ВСУ стреляют из американских РСЗО из жилых кварталов на купянском направлении

Луганск, , 08:13 — REGNUM Украинские военные ведут обстрелы из американских реактивных систем залпового огня прямо из жилых кварталов, спешно затем их покидая, подвергая при этом опасности мирное население. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Киевская РСЗО Mil.gov.ua

Отмечается, что в тыловых населённых пунктах на купянском направлении вооруженные формирования Украины (ВФУ) используют американские комплексы РСЗО.

«Развертывание систем залпового огня идёт непосредственно в населенных пунктах, возле жилых домов и социальных объектов», — пояснил Марочко.

Подполковник также сказал, что после отстрела боекомплекта установки покидают населённые пункты на большой скорости, подвергая опасности гражданский транспорт на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирский спецназ выявил и значительно проредил группировку украинских военных, поражая её точным огнём.