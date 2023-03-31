Глава парламента Крыма: ВСУ ждёт военная катастрофа при попытке прорыва к Азовскому морю

Симферополь, , 08:09 — REGNUM Катастрофой закончится возможная попытка прорыва ВСУ к Азовскому морю, сообщил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, на Украине об этом слишком много говорят.

Константинов считает, что попытка прорыва ВСУ к Азовскому морю может произойти во время наступления России в Артёмовске. Данную ситуацию он назвал «натянутой до предела струной», которая может в любой момент лопнуть.

«И тогда они начнут искать мира с нами. А вот это будет уже непросто», — сказал Константинов.

С нынешней властью Киева не должно быть никакого формального перемирия, позволить сохранить «наркобанду» у власти нельзя, уверен спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм считает, что попытка масштабной десантной операции для захвата Крыма может поставить Вооружённые силы Украины в затруднительное положение, киевскому режиму придётся «сражаться за каждую милю».

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что, украинские военные ведут обстрелы из американских реактивных систем залпового огня прямо из жилых кварталов.