Симферополь, 31 марта, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Катастрофой закончится возможная попытка прорыва ВСУ к Азовскому морю, сообщил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его мнению, на Украине об этом слишком много говорят.

Константинов считает, что попытка прорыва ВСУ к Азовскому морю может произойти во время наступления России в Артёмовске. Данную ситуацию он назвал «натянутой до предела струной», которая может в любой момент лопнуть.

«И тогда они начнут искать мира с нами. А вот это будет уже непросто», — сказал Константинов.

С нынешней властью Киева не должно быть никакого формального перемирия, позволить сохранить «наркобанду» у власти нельзя, уверен спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм считает, что попытка масштабной десантной операции для захвата Крыма может поставить Вооружённые силы Украины в затруднительное положение, киевскому режиму придётся «сражаться за каждую милю».

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что, украинские военные ведут обстрелы из американских реактивных систем залпового огня прямо из жилых кварталов.