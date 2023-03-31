«Ъ»: офицера обвинили в непредотвращении нападения на Россию Украины

Москва, , 08:01 — REGNUM Офицера российской армии обвиняют в нарушении правил боевого дежурства и превышении должностных полномочий, что в совокупности привело к гибели сослуживцев.

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По мнению следствия, действия обвиняемого не предотвратили нападение ВСУ на российскую территорию РФ, повлекшее гибель и ранения военнослужащих, а также уничтожение и повреждение боевой техники. В результате ракетного обстрела украинскими войсками погибли семь военнослужащих, 43 — получили ранения и контузии. Обвиняемый — единственный подозреваемый в этом уголовном деле, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что из-за тяжких последствий военные следователи впервые в современной истории применили ч. 2 ст. 340 УК РФ («Нарушение правил боевого дежурства»). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, он не только ошибся лично, но и допустил серьёзные просчёты. Офицер с мая находится под стражей, вину не признает и регулярно обжалует меру пресечения.

Обвинение считает, что действия офицера привели не только к гибели людей, но и к уничтожению 15 и повреждению 30 единиц техники на общую сумму 89 млн рублей.

В рамках уголовного дела арестован автомобиль Toyota Corolla стоимостью 617,5 тыс. рублей. По словам обвиняемого, машина принадлежит не ему, а супруге.

Если мужчину признают виновным, ущерб будет компенсирован за счёт государства, а также деньгами с продажи иномарки.

Как сообщало ИА REGNUM, разведчик националистического полка «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спустя год после дезертирства был задержан российскими силовиками. Младший сержант рассказал, что покинул своё подразделение на заводе имени Ильича в Мариуполе 28 февраля 2022 года. Он был настолько напуган, что притворился гражданским строителем и девять месяцев рыл окопы для российских солдат.