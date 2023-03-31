РИА Новости: ВСУ помогают в обороне Артёмовска наёмники из Грузии и Польши

Артемовск, , 07:49 — REGNUM Южные окраины Артёмовска обороняли солдаты ВСУ, а также встречались наёмники из Грузии и Польши, рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вот это укрепления украинских вооруженных сил, также наёмников их, весь сброд там был. И поляки попадались тут, и грузины», — пояснил военный.

По словам бойца, группировки польских наёмников отличала форма чёрного цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что страны НАТО превратили Украину в большой военный лагерь, чтобы нанести России военное поражение, а потом расчленить. Они снабжают ВСУ вооружением и боеприпасами, обеспечивают разведданными. Инструкторы и советники из стран НАТО обучают украинских военных, а наёмники участвуют в боях.